Manifestazione Pro-Pal, bottiglie e bombe carta contro gli agenti: 30 feriti. Emessi 40 fogli di via da Roma (Di sabato 5 ottobre 2024) È un bollettino da guerriglia urbana: negli scontri tra forze dell'ordine e i manifestanti pro Palestina – scesi in strada a Roma, il 5 ottobre – si segnalano diversi feriti. Quattro uomini della Guardia di finanza e 26 della Polizia di Stato hanno riportato delle contusioni. Anche i manifestanti, durante le cariche, hanno subito diversi traumi: una ragazza ha perso del sangue dalla testa, ma sarebbero molti di più i partecipanti per i quali sono necessarie le cure mediche. Intanto, le autorità hanno emesso 40 fogli di via da Roma: a ricevere il provvedimento dei manifestanti da varie città tra cui Varese, Livorno, Campobasso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Firenze, Milano, Perugia, Modena, Catania e Bari. I fermati durante gli scontri sarebbero almeno quattro: sono stati portati in questura.

