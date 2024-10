L’Udc Benevento aderisce alla ‘Giornata della Pace’ indetta da Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiall’appello lanciato del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa per la partecipazioneGiornataPacedaper i 6 e 7 ottobre prossimi. “Non è il momento di fare polemiche oggi in una situazione drammatica che stiamo vivendo in Medio Oriente, in Ucraina e nel resto del mondo con 922 micro conflitti in corso – così il Segretario Nazionale delLorenzo Cesa, presidenteDelegazione Parlamentare presso l’Assemblea InternazionaleNATO – chiamando a raccolta tutti i propri iscritti e le segreterie delle province d’Italia per una mobilitazione dei cattolici affinché l’appello dipossa diventare un momento di riflessione e di fede in questo particolare momento.