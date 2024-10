Liguria cercatore di funghi 57enne muore cadendo in un dirupo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tragedia nei boschi della, dove undidi 57 anni, originario di San Giuliano Milanese, ha perso la vita dopo essere caduto in un. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari, in provincia di Genova.Leggi anche: Incidente mortale a Badia: 66enne precipita con l’auto per 150 metri Soccorsi complessi A dare l’allarme è stato un amico che si trovava con lui e ha assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del soccorso alpino, i vigili del fuoco e un elicottero del 118. Un medico è stato calato dall’elicottero nel tentativo di stabilizzare l’uomo, ma purtroppo i tentativi di salvarlo non hanno avuto successo. Le operazioni per recuperare la salma si sono rivelate complicate a causa della zona impervia.