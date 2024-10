La via dell’umorismo è aperta anche ai professionisti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Domenica 8 settembre 2024, sull’inserto culturale del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, il professor Claudio Giunta, insegnante di letteratura italiana all’Università di Trento, osservava che, in ambito nazionale, negli ultimi anni si sono posti in luce vari autori con opere ascrivibili al genere comico o umoristico, «ma in Italia, dove la letteratura è sempre stata una cosa terribilmente seria, questo modo o registro comico-umoristico ha avuto meno fortuna o, che è lo stesso, è stato guardato con una certa sufficienza dai lettori professionali». Poichéla produzione enologica è spesso ammantata da un’eccessiva aura di solennità, una non piccola platea di bevitori professionali, che si prendono troppo sul serio, fa ricadere sui vini più gioiosi un pregiudizio analogo a quello destinato alla letteratura umoristica.