La tripletta di Thuram stende il Toro: l'Inter è seconda (Di sabato 5 ottobre 2024) L'Inter tiene il passo del Napoli domando il Torino. A San Siro finisce 3-2 e i panni del supereroe li veste Marcus Thuram: è il francese a prendersi la scena con una tripletta da urlo, la prima con la maglia Interista. Un successo, meritato ma con qualche sofferenza di troppo, che permette a Inzaghi di prendersi provvisoriamente il secondo posto e restare a -2 da Conte. E che dà al tecnico piacentino le conferme che chiedeva ai suoi. Anche se sul match pesa l'espulsione di Maripan, provocata da Thuram, dopo 20 minuti nelle file del Toro, arrivato a Milano con l'obiettivo di fare lo sgambetto ai nerazzurri. E per i granata, stasera in campo a San Siro con la terza maglia color pesca, oltre al secondo ko di fila, c'è da incassare la pessima notizia dell'infortunio di Zapata nel finale. (Liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, ... (Periodicodaily)

Piove sul bagnato sul Toro perché su una sterzata verso destra Zapata si tocca il ginocchio e resta a terra. Thuram scatenato Inzaghi conferma le indicazioni della vigilia e rilancia la Thu-La in attacco, sugli esterni tornano Darmian e Dimarco, dietro c’è Bisseck. Sul dischetto va Vlasic che ... (Sport.quotidiano)

Inzaghi va con i cambi e sceglie Taremi e Dumfries per Thuram e Darmian, gestione dei minutaggi. Al 56’ botta da lontano di Calhanoglu che spaventa Milinkovic Savic. La prima conclusione della serata è infatti del Toro, che recupera una buona palla offensiva poi si arriva al destro potente di Ricci ... (Sport.quotidiano)

A San Siro le luci della ribalta sono tutte per Marcus Thuram, autore di una memorabile tripletta: per il Torino, invece, vanno in rete Zapata (uscito poi per infortunio) e Vlasic su rigore. Nella ripresa non basta il grande sacrificio di Zapata per far prendere campo e respirare il Torino. I ... (Agi)

Un minuto dopo Zapata accorcia le distanze. Dopo l’espulsione del granata Maripan al 20?, l’Inter passa in vantaggio al 25? con Thuram, anche autore del raddoppio al 35?. Nella ripresa Thuram firma il terzo gol interista (60?), nel finale Vlasic accorcia le distanze su rigore (86?). Secondo ... (Lapresse)