Juventus-Cagliari Thiago Motta | Servirà determinazione Bremer out? Tutti dobbiamo dare qualcosa in più

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Gleison è un giocatore importante, mi dispiace tantissimo per il ragazzo perché umanamente è fantastico, tecnicamente non ho bisogno di dirlo. Da adessonoimoin più. Anche perché se fosse stato un altro compagno a fermarsi, sono convinto che lui avrebbe preso questa responsabilità ain più, e noi lo faremo per lui. In questo momento deve essere tranquillo e calmo, accettare la difficoltà, pensare a operarsi e recuperare al meglio. Già ieri l’ho visto meglio. Chiunque entrerà sono convinto che daràin più”. Cosìnella conferenza stampa alla vigilia di, in programma domani alle 12:30, commentando l’assenza diper il grave infortunio rimediato contro il Lipsia in Champions League.