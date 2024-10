Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con una tripletta. Il capocannoniere della L'articolo Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 iloggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è, a segno con una. Il capocannoniere della L'articolo3-2,proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

Al 40?Dimarco ha la chance di rimettere a distanza di due reti gliospiti, ma Milinkovic gli nega la gioia del gol. . L’Inter si distrae e subisce al 36? il goldel 2-1 di Zapata, trovatosi tutto solo davanti a Sommer. Nella ripresa non basta il grande sacrificio di Zapata per far prendere campo ... (Ildenaro)

L’Inter ha dominato per gran parte del match, soprattutto dopo l’espulsione di Guillermo Maripan del Torino nel primo tempo. Le statistiche della partita sono totalmente a favore dei padroni di casa, anche se non mostrano effettivamente i soliti errori difensivi. Le statistiche di Inter-Torino, ... (Inter-news)

Il capocannoniere della […] The post Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale appeared first on L'Identità. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con una tripletta. . (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il ... (Lidentita)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (Calcionews24)

I nerazzurri continuano a macinare gioco,schiacciando gli uomini di Vanoli nella propria metacampo. Nella ripresa non basta il grande sacrificio di Zapata per far prendere campo erespirare il Torino. Nonostante l’inferiorità numerica, i granata provano a nonconcedere troppo campo agli avversari. ... (Unlimitednews)