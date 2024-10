Il principe William si appella ai leader mondiali all’ONU per una causa importante

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilha lanciato un appello urgente a nome dei suoi figli e delle generazioni future. Nella tarda serata di martedì 24 settembre, ildi Galles ha deciso di apparire in collegamento video per parlare con i capi di Stato alle Nazioni Unite. La mossa solo poche ore dopo che suo fratello, ilHarry, aveva visitato le Nazioni Unite per un incontro con la Clinton Global Initiative. L’erede al trono si èto aiper unaa lui molto cara. Nel suo discorso ilha affermato che ihanno il dovere di fermare la perdita di habitat naturali vitali e di preservare la biodiversità in tutto il mondo. Parlando con enfasi ha sottolineato che “un milione di specie rischiano l’estinzione”.