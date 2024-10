Il nostro collega Paolo Frosina si è sposato con la compagna Federica Olivo | gli auguri del Fatto Quotidiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Fiori, babà e codice penale. Nella splendida cornice della Terra degli Aranci, con vista mozzafiato sul golfo di Napoli, ilhaladell’Huffington Post. Grande tensione alla lettura degli articoli del codice, quandoci ha tenuto che venissero illustrati anche i commi e le note commentate, ricordando anche i termini di prescrizione, recentemente modificati – sostiene lui – dalle riforme Cartabia e Nordio. Nonostante tuttoè riuscita a rimanere sveglia e ha comunque detto incredibilmente di sí, senza alcun ripensamento. Diversa la situazione in platea, dove in tanti hanno abbassato le palpebre all’ennesimo comma citato. La redazione “benedice” dunque l’unione e augura gli sposi una vita densa di felicità, soddisfazione e serenità. E ricorda allo sposo che il matrimonio non si prescrive.