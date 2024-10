I diplomi dell’Istituto Isyl Sempre più donne intraprendono la carriera nei cantieri della nautica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Gaia Parrini Un polo che tende al futuro, ad uno sguardo innovativo, nuovo e alternativo. Ad un prospettiva che costruisca, sull’onda del rinnovamentorivolto all’eccellenza, un avvenire di maestranze e professionisti di un settore, come quello, che proprio in queste acque ha il cuore delle sue aziende e dei suoi. Così come nuovo e innovativo è lo sguardo di chi quel futuro lo sta costruendo, con impegno, sacrificio, studio e dedizione nel percorso formativo che l’Istituto, attivo a Viareggio da nove anni, propone per diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani, assicurando, con continuità, la professionalità e qualità di un reparto come lo yachting.