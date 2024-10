Guerra indagine di Vis Factor | Italiani sul web più preoccupati dal conflitto in Medio Oriente che da quello in Ucraina 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nonostante la maggiore vicinanza geografica e il maggior coinvolgimento diretto nelin Ucraina, glisono molto piùdallain corso in. Ilinappare infatti più polarizzante, con una maggiore partecipazione emotiva e un forte dibattito su questioni umanitarie e geopolitiche. È quanto emerge dal nuovo report di Human, la piattaforma di social listening di proprietà di Vis, società leader nel posizionamento strategico, presentato in occasione della seconda edizione di Sorrento d’Autore, rassegna curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, in corso oggi e domani nella città gioiello della Penisola Sorrentina. L’analisi, condotta tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2024, ha monitorato oltre 33.5 mila post e commenti su piattaforme come X (ex Twitter), Instagram e Facebook, che hanno generato circa 4.