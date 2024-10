Drammatico incidente sul lavoro in un’azienda pontina | 23enne cade da cinque metri E’ grave

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unsulha coinvolto un giovane di 23 anni, residente a Priverno, durante un intervento presso l’azienda farmaceutica Bsp di Latina Scalo. Il ragazzo, impiegato per conto di una ditta esterna in attività di manutenzione elettrica, è caduto accidentalmente in una botola, precipitando da un’altezza superiore ai. Trasporto d’urgenza al Santa Maria Goretti I colleghi, testimoni dell’, hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha immediatamente trasportato il giovane al Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Nonostante le gravi ferite, il giovane è rimasto cosciente, e il suo stato di salute è attualmente sotto osservazione.