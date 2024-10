Dengue a Fano la profilassi non convince | È stata tardiva e incompleta La denuncia di un residente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Una disinfestazione. È quello che segnala undella Paleotta, dove l’operazione di guerra alla zanzara tigre non ècompletata. “È dal 10 settembre, data dell’ordinanza del sindaco sulla disinfestazione in quasi tutto il territorio del comune, - scrive Paolo Tomassi Galanti - che assistiamo a una pletora di comunicati volti a tranquillizzare in merito alla diffusione della. Io che abito alla Paleotta posso documentare che a oggi nessuna disinfestazione èeffettuata. Come nella mia zona, mi pare evidente che non sia stato fatto un granché in tutto il comune. Infatti i casi stanno aumentando e la situazione pare fuori controllo. È lecito chiedersi che campagna siaorganizzata per la soppressione della zanzara tigre, vettore della malattia.