Dall’omaggio a Raffaella Carrà a Barbara D’Urso a Ballando | la tv del 5 ottobre

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 5, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Ballerina per una notte sarà. Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Nessuno rimane indietro”: un medico, con la complicità di tre membri dell’Esercito, prende in ostaggio il Capo del Governo afghano, con l’obiettivo di scambiarlo con i Talebani, per riavere indietro suo figlio RaiTre alle 21.30 trasmetterà il documentario “La Nostra”.