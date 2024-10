Berti carica i biancazzurri | Lottare e vincere subito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Confermo che l’obiettivo rimane quello di provare a stare nelle zone alte della classifica. Non può essere una sconfitta, seppur brutta, a farci cambiare idea. Il ko di domenica scorsa deve servirci da stimolo per crescere a livello di gioco e di atteggiamento". In casa Prato, ci pensa Gianlucaa suonare la sveglia dopo il brutto passo falso rimediato a Sasso Marconi. E dopo una settimana nella quale la squadra biancazzurra si è beccata - giustamente - non poche critiche, sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi. Una settimana, questa, che ha visto i lanieri allenarsi anche di lunedì e con una doppia seduta sia mercoledì che giovedì. "Bisogna migliorare in tutto.