Allineamento accise quanto pagheremmo gasolio e benzina | le proiezioni

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un possibile aumento dellepotrebbe far schizzare il prezzo deldi 13,5 centesimi al litro. Questa ipotesi, che fa arrabbiare automobilisti e famiglie italiane, si tradurrebbe in un aggravio annuale di circa 70 euro per ognuna delle 26 milioni di famiglie, con un impatto totale stimato in quasi 2 miliardi di euro. Una stangata che rischia di colpire non solo i privati, ma anche settori chiave come quello dei trasporti. A rivelarlo è l’Unem, l’associazione delle imprese del comparto carburanti, che avverte su scenari non troppo lontani dalla realtà . Promesse e realtà : cosa è successo ai tagli delle? Le, cavallo di battaglia in ogni campagna elettorale, sono state più volte oggetto di promesse che, però, non si sono mai concretizzate.