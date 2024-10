Vigili del fuoco un’emergenza continua Sotto organico nella caserma vecchia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In unacasa e con pochi inquilini. Oltre ad essere costretti a lavorare in unastile naja inaugurata nel lontano 1955, dove non ci stanno più né loro né i loro mezzi di soccorso, ideleffettivi del comando provinciale di Lecco sono. Ne mancano all’appello una trentina: dovrebbero infatti essere 125, ma invece sono solo 98. Mancano 16 capisquadra e capireparto, 3del, altrettanti ispettori logistici, due direttivi, un ispettore antincendio, un ispettore informatico e un assistente all’operatore. A passare in rassegna indele fare l’appello di chi c’è ma soprattutto manca è il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini che ha votato a favore di una mozione per assegnare aidelappunto più donne e uomini e più strumentazioni.