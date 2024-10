Va a finire che mi denunciano Tale e Quale Show la concorrente ‘avverte’ Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Stasera, 4 ottobre, va in onda una nuova puntata di. Ma proprio nelle ore che precedono la trasmissione arriva la dichiarazione di unache, al settimanale Nuovo, ha spiegato di rischiare una denuncia. L’edizione di quest’anno, guidata come sempre da, è partita benissimo raccogliendo ottimi ascolti. >> “Gliel’hanno detto, è ufficiale”. Silvia Toffanin, la notizia su Verissimo rivelata al pubblico La classifica della prima puntata aveva visto al comando Verdiana, che ha battuto tutti con 69 punti. Al secondo posto Kelly Joyce, con 66, che ha imitato Shirley Bassey, mentre il terzo è andato a Simone Annicchiarito, con 55 punti, che ha ricordato Franco Califano. In fondo alla classifica si sono posizionati Roberto Ciufoli, Justine Mattera e Carmen Di Pietro.