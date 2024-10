Tenta di rubare 400 euro di merce al supermercato di Camerlata | arrestato 21enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Como, 4 ottobre 2024 – La Polizia di Stato haper furto aggravato unmarocchino, irregolare sul territorio, sanzionandolo anche amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, la volante è intervenuta presso undidove un addetto all’antitaccheggio aveva fermato ilche era stato notato prelevaredagli scaffali del– quantificata in 400circa – nascondendola in parte sui suoi abiti e in parte all’interno di un sacco giallo che aveva al seguito, oltrepassando casse e barriere di pagamento senza saldare. Gli agenti una volta raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza hanno proceduto all’immediata restituzione dellaalla proprietà in quanto ritenuta dalla stessa rivendibile.