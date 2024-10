Tendenze moda Autunno Inverno tra power dressing e total leather

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Life&People.it Le sfumature più oscure dell’instabilità conducono al desiderio di riscoperta dell’essenzialità delle certezze. Le piccole cose del quotidiano diventano, pertanto, un rifugio accogliente per contrastare l’oblio di un futuro difficile da immaginare, ma che permette di ricongiungersi con la concretezza – anche brutale – del mondo reale. Nella contrapposizione tra reale e fantastico si ritrova l’essenza delle2024-2025, in cui la bellezza della semplicità diventa il fulcro pulsante di una riflessione “interessata a fare del quotidiano un monumento”, per parafrase le parole del direttore creativo di Bottega Veneta Matthieu Blazy, il quale ha intercettato la tendenza di un mondo alla deriva, investendolo di una luce.