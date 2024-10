Stella Moris | Siamo andati a Strasburgo perché un caso Assange non succeda mai più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “È importante stabilire non solo cosa è successo, ma anche quali sono le implicazioni”.non guarda solo al passato. Con Juliane WikiLeaks, guarda anche al futuro e alle conseguenze deldel fondatore di WikiLeaks per la libertà di stampa, ora che, con il suo patteggiamento, il governo americano è riuscito a far passare – per la prima volta nella storia degli Stati Uniti – la teoria che un giornalista che rivela documenti segreti nel pubblico interesse commette un gravissimo crimine e gli Usa possono provare a estradarlo e a incarcerarlo, non importa la sua nazionalità. Il Fatto Quotidiano ha intervistato, dove il Consiglio d’Europa ha appena approvato una risoluzione sul, frutto del report della Relatrice per i prigionieri politici Thórhildur Sunna Ævarsdóttir.