SpongeBob SquarePants | The Patrick Star Game la recensione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi anni gli sviluppatori di Purple Lamp hanno saputo deliziare i fan dicon dei platform per tutta la famiglia piuttosto notevoli. Nel 2020 è toccato al ritorno di: Battle for Bikini Bottom nella versione Rehydrated, mentre a inizio 2023 è toccato a: The Cosmic Shake. Titoli apprezzati dal pubblico, capaci di attrarre anche gli adulti. Per i più piccoli, invece, ora arriva un’avventura open world molto leggera prodotta da PHL Collective, sotto la guida del publisher Outrights, noto per i titoli dedicati all’intrattenimento family-friendly. Si tratta di: The. Questa avventura vede come protagonista assoluto la stella marina più amata di Bikini Bottom e, come ci si può aspettare, è estremamente goffa e divertente.