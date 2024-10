Scalo di Orio al Serio dopo lo scoppio di pneumatici di un aereo Ryanair passeggeri fanno appello a Federconsumatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bergamo. A pochi giorni dal caos e dai tanti disagi provocati dallodi quattrodel carrello posteriore di unnellodial, già diversisi sono rivolti aBergamo per chiedere tutela. “In molti martedì 1° ottobre non erano riusciti a mettersi in viaggio a causa della chiusura dellocittadino dalle 8 alle 19.30. Abbiamo cominciato a ricevere chiamate da chi ha acquistato un volo che poi non ha potuto riprogrammare e da chi ha perso i soldi già corrisposti alla struttura alberghiera oltre a quelli per altre spese, come intere settimane di parcheggio – ha spiegato Christian Perria, presidente diBergamo. “È certamente fondamentale ricercare la verità perché troppi disagi si sono verificati”.