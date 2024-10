Puig Women’s America’s Cup Luna Rossa domani in gara per la competizione femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Barcellona, 4 ottobre 2024 – Dopo il successo del team giovanile nella UniCredit YouthCup (leggi qui), tocca adesso alle donne diPrada Pirelli farsi valere nellaCup, che inizierà. Come per quello Under 25, anche a questo evento partecipano dodici team, sei diCup e sei su invito, divisi in Gruppo 1 e Gruppo 2. Nei primi turni di qualificazione, ogni gruppo disputerà fino a un totale di otto regate di flotta. Al termine, i primi tre team di ciascun gruppo disputeranno una finale di flotta (quattro regate) per determinare sia la classifica generale, sia i due top team che correranno poi la finalissima a match race. La PWAC si disputa sui monoscafi foiling One Design AC40. A bordo c’è un equipaggio di quattro persone, due timoniere e due trimmer.