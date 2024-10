Orio al Serio l’aereo e gli pneumatici esplosi | sequestrata la scatola nera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)al(Bergamo) – Sull’incidente avvenuto martedì alle 8 sulla pista dell’aeroporto dialla procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato previsto dal dispositivo dell’ art.449 cp, vale a dire delitti colposi di danno. Al Boeing 737 Max della Ryanair in arrivo da Barcellona dopo aver toccato terra erano scoppiati tutti e quattro gli. L’obiettivo dell’inchiesta, coordinata dal pm Laura Cocucci, a cui stanno lavorando la Polizia di frontiera dello scalo orobico e i periti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) è di capire come mai le gomme sono scoppiate, per fortuna senza causare feriti tra i 161 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio. Inoltre si dovrà far luce sulle cause e stabilire se si è trattato di un errore umano o di un guasto tecnico.