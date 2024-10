Operazione antiterrorismo a Bergamo | arrestato un giovane per proselitismo online

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È in corso aun’della polizia. L’attività d’indagine, coordinata dalla procura di Brescia, è stata condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalle Digos di Brescia e. Stando a quanto comunicato dalle forze dell’ordine, unè statoper attività disul web e sono in corso perquisizioni. Leggi anche: Morta a 59 anni Perla Mazzolini, ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi I dettagli dell’verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo nelle prossime ore presso la Questura di Brescia alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che farà il punto su quanto accaduto. L'articolounperproviene da The Social Post.