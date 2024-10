Odissea EdiVite | così una scoperta innovativa si è scontrata con le paure e le leggi anti ogm

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Chi non ha mai sentito dire che la soluzione alla crisi economica italiana risieda nell’investire nella ricerca? Con un efficiente trasferimento tecnologico della ricerca, le nuove scoperte diventano soluzioni reali. Immaginate ricercatori che vincono il Nobel per ricerche di base e altri che ne comprendono la portata pratica e, insieme a piccoli investitori, puntano sul miglioramento della sostenibilità viticola. Da questa combinazione nasce, spin-off dell’Università di Verona, che ha unito le scoperte di Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna – vincitrici del Premio Nobel nel 2020 per ladelle forbici molecolari CRISPR/Cas9 – con i dati del genoma della vite sequenziato nel 2007, e con le tecniche di coltura in vitro dei vegetali.