New Zealand-Ineos America’s Cup 2024 | calendario regate date programma orari tv streaming

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Team NewaffronteràBritannia nel Match Race che metterà in palio laCup. Il Defender è rimasto in attesa nelle ulltime settimane per conoscere l’identità dei propri avversari, usciti trionfanti dal torneo degli sfidanti dopo essersi imposti nel round robin, aver regolato Alinghi in semifinale (5-2) e aver avuto la meglio su Luna Rossa nell’atto conclusivo (7-4). I Kiwi difenderanno la Vecchia Brocca vinta nel 2017 e già conservata tre anni fa nella baia di Auckland, mentre il sodalizio britannico battaglierà per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo per la prima volta nella storia. Team Newinseguirà la quinta apoteosi della sua storia dopo quelle del 1995, 2000, 2017, 2021.