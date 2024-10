Morto per overdose due pusher sotto accusa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Muore nel sonno per una, in due finiscono a processo per aver venduto la dose che sarebbe stata fatale ad un 28enne di Numana, G. C., trovato senza vita dalla compagna la mattina del 25 settembre del 2021, ad Ancona. Il giovane aveva passato la notte nell’appartamento della ragazza, in via Tiziano, e proprio le sue dichiarazioni, fornite alla polizia che indagò sul quel decesso inizialmente classificato come un malore, avevano portato adre una coppia di, una 35enne anconetana e il suo fidanzato tunisino, di 25 anni. Morte in conseguenza di altro reato e spaccio di stupefacenti i reati contestati anche se ieri la compagna del 28enneha dato una versione diversa dei fatti rispetto a quando era stata sentita a sommarie informazioni.