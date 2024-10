Le condanne di Erik e Lyle Menendez saranno riviste | nuove prove

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ledi, incarcerati più di trent’anni fa negli Stati Uniti per l’omicidio dei loro genitori,. Nel 1989, i fratelli spararono i genitori Jose e Kittynella loro villa di Beverly Hills, in quello che i pubblici ministeri definirono un complotto per ereditare la fortuna del padre. Ieri, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha affermato che esisteva “un obbligo morale ed etico” di esaminare lepresentate dai fratelli l’anno scorso, che sostenevano di aver subito abusi sessuali dal padre e di aver agito per legittima difesa. L’interesse pubblico per questi omicidi è tornato a crescere dopo l’uscita, a settembre, di una serie Netflix che racconta gli eventi.