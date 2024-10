Lautaro Martinez la tua perla vale il gol del mese di Betsson!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è stato protagonista di una doppietta contro l’Udinese nel match vinto dall’Inter per 3-2. La seconda rete siglata dall’argentino nel corso dell’incontro è stata votata dai tifosi come la migliore del. LA PRESTAZIONE –si è sbloccato nell’ultima settimana sia sul piano del gol che dell’aspetto mentale. La proverbiale fame cui ci ha abituati da quando veste il nerazzurro è stata espressa in maniera evidente nelle due sfide contro l’Udinese e la Stella Rossa, forse anche grazie al fatto che l’argentino sia tornato al gol contro i friulani. In quell’occasione, un rimpallo fortunoso durante un contrasto con Jaka Bijol ha rappresentato il motore che ha dato impulso alla predisposizione al gol del Toro.