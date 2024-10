L’attività estrattiva non è ecosostenibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per alcuni la cava di Monte Tondo è un esempio di virtuoso, per altri l’opinione è diversa. "Stentiamo a credere che la Regione abbia potuto condividere una considerazione simile – commenta in una lettera indirizzata a Bologna la Federazione speleologica dell’Emilia Romagna –. In documenti ufficiali della Regione stessa si afferma che “non èin quanto si asporta la formazione gessosa che non ha più possibilità di rigenerarsi”, che “non è compatibile con le norme che regolamentano Rete Natura 2000”, e che tutto ciò ha “determinato una forte modifica dell’assetto geomorfologico e idrogeologico dell’area interessata”., come ben noto, avviene tramite ampie esplosioni, dette “volate”, tutt’altro che di “basso impatto ambientale”.