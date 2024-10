La lezione di Gratteri ai pm tifosi le mosse di Cardinale con Elliott la presidenza Juve | i rumors pallonari

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ha fatto il giro d’Italia la cover del cellulare griffata Inter in mano al procuratore generale di Milano, dottor Marcello Viola, sciorinata durante la conferenza stampa nella quale gli inquirenti spiegavano i tratti della maxi-operazione che ha portato all’arresto di 19 capi ultrà di Inter e Milan che secondo l’accusa dominavano e gestivano illegalmente gli affari sui biglietti, sulla logistica dello stadio San Siro e servizi vari legati alle partite di calcio nonché anche alle stagioni estive dei concerti. Non ha invece fatto sufficientemente il giro del Paese l’immagine del dottor Viola che – a proposito di fede interista, credibilità professionale e senso delle istituzioni – è ospite del club nerazzurro (piuttosto frequentemente, da quanto si evince) sugli spalti del Meazza in occasione delle partite.