Incidente a Lacchiarella gravissimo un uomo investito da un' auto sulla Binasca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Milano), 4 ottobre 2024 –stradale questa sera, 4 ottobre, pochi minuti prima delle 20.30provinciale 40dove, per cause ancora in fase di accertamento, undi 52 anni è stato travolto da un'. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con un'ambulanza e un'medica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di Provinciale 40 e successivamente riaprirlo al traffico a senso unico alternato. Per poter consentire ai soccorritori di prestare le cure alla vittima i vigili del fuoco hanno dovuto illuminare a giorno la zona.