Il danno causato dagli esseri umani all’ambiente pare ormai irreversibile

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Temperature estreme, uragani sempre più intensi, ghiacciai che scompaiono. Ma anche giornate più lunghe e la migrazione sempre più veloce del Polo nord. Per la prima volta nella storia gli scienziati hanno la possibilità di osservare in tempo reale come fenomeni attribuiti all’attività umana stiano cambiando lo stesso pianeta in cui viviamo. L’aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello del mare non stanno solo modificando, in maniera sempre meno impercettibile, la realtà in cui si sono sviluppate le nostre società. Ma stanno anche contribuendo ad alterare alcune caratteristiche che consideriamo fondamentali della Terra, dalla durata delle giornate alla posizione dell’asse terrestre. «La spiegazione fisica è estremamente semplice», ha affermato il geofisico Duncan Agnew al The Atlantic.