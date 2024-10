Il cacciatore di storie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anzitutto Ci vediamo al bar, dal 5 settembre su Food Network, dove, assieme a Giusi Battaglia, ci regala i sapori della sua Sicilia seguendo il filo di Arianna dei bar storici dell’isola. Poi le due serie televisive che lo vedono protagonista in tivù. Nella prima, I fratelli Corsaro – in onda su Mediaset dall’11 settembre – veste i panni dell’avvocato Roberto Corsaro e, assieme all’altro protagonista, Beppe Fiorello (che di mestiere fa il giornalista), cerca di orientarsi nell’affascinante labirinto di una Palermo lacerata da delitti e passioni. Per la serie Brennero, dal 16 settembre su Rai 1, gli è stato invece cucito addosso l’abito del cattivo, e in particolare del mostro di Bolzano, autore di cinque delitti tra il 1985 e il 1992. Per Paolo Briguglia è un autunno caldo, caldissimo.