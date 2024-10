Germania | sondaggio quasi due tedeschi su tre considerano acquisto di auto cinesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Francoforte, 04 ott – (Xinhua) –due terzi degli intervistati in unhanno dichiarato che prenderebbero in considerazione l’di un’cinese, secondo quanto riportato oggi dai media locali. Fino al 59% delle persone intervistate dall’mobile Club Tedesco (ADAC) inha indicato che l’di un’cinese e’ un’opzione per loro, secondo un servizio del programma Tagesschau della radiotelevisione pubblica tedesca ARD. Il desiderio di acquistaree’ ancora piu’ forte tra i giovani. Tra le persone di eta’ compresa tra i 30 e i 39 anni, il 74% ha mostrato interesse per le, mentre tra quelle di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni la percentuale si attesta al 72%.