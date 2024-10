Dottoressa verso la pensione | I pazienti non resteranno scoperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La giunta del Comune di Cantagallo ha incontrato nei giorni scorsi un gruppo di medici di famiglia del territorio. Sono state condivise le possibili soluzioni in vista dell’imminente pensionamento dellaPaola Zanardi, conosciuta e apprezzata professionista attiva da anni della Val di Bisenzio, residente a Usella. Non dovrebbero esserci troppi problemi per gli assistiti dellaZanardi nella fase di passaggio, visto che i medici della zona hanno ancora posti per ‘accoglierli’. Pertanto non è previsto, al momento, che arrivino nuovi medici in sostituzione.