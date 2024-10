Basket Serie B Adamant verso il debutto casalingo Tio e Sackey stringeranno i denti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mancano ormai 48 ore all’esordiodell’Ferrara, che domenica tornerà a disputare un impegno ufficiale alla Bondi Arena a distanza di quattro mesi e mezzo da gara 2 di semifinale playoff con Fidenza. I biancazzurri incroceranno la formazione trentina di Valsugana, accreditata per un posto tra le prime quattro del girone assieme ad Oderzo e Pordenone: per Drigo (nella foto) e soci l’obiettivo è confermare quanto di buono fatto vedere nella gara inaugurale a Gorizia, dove per lunghi tratti del match non c’è stata storia, grazie soprattutto ad una difesa da manuale che ha concesso le briciole all’attacco goriziano. Da lì dovrà ripartire Ferrara, che in casa sarà sostenuta dal suo pubblico, ovvero dai quasi 700 abbonati e dai tanti curiosi che compreranno il biglietto per assistere alla "prima" in casa dell’