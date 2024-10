Atletica | ad Arezzo in palio i titoli italiani dei dieci chilometri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è pronta ad ospitare i Campionatideidi corsa su strada, in scena domenica pomeriggio. La rassegna nazionale mette inassoluti e quelli delle categorie giovanili, per un totale di otto campioni da proclamare. Nella gara al maschile sono attesi Yohanes Chiappinelli, medaglia d’oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma, Iliass Aouani, ex primatista italiano di maratona e Francesco Guerra, lo scorso anno vicecampione europeo U23 dei 10.000 metri. Assente Pietro Riva e in dubbio Pasquale Selvarolo, al momento indisposto. Presenti al via anche Luca Alfieri, Badr Jaafari e Alberto Mondazzi. Nella gara femminile non mancheranno Sara Nestola, argento continentale U23 dei 10.000 nel 2023, Valentina Gemetto e Federica Sugamiele, oltre a Nicole Reina, Silvia Oggion, e Michela Cesarò. Assente invece Giovanna Selva.