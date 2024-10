Anche Bruce Springsteen scende in campo con Kamala Harris | Trump è pericoloso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il cantautoreha espresso il suo sostegno alla candidata democraticaper la presidenza degli Stati Uniti in un video, in cui ha definito l’ex presidente repubblicano Donaldcome “il candidato più” che abbia mai incontrato. “Il suo disprezzo per la sacralità della nostra Costituzione, della democrazia, dello Stato di diritto e del trasferimento pacifico del potere dovrebbe escluderlo dalla carica di presidente”, ha affermato l’artista, che si unisce a una serie di celebrità provenienti da diversi ambiti che manifestano il loro supporto alla vicepresidentein vista delle elezioni del 5 novembre, compresa la cantante Taylor Swift.