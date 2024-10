Al Bearzi un corso gratuito per Tecnico CAD

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Perchè partecipare?Ilconsente di acquisire le competenze previste per il profilo diCAD (COMPUTER AIDED DESIGN) che elabora i disegni tecnici 2D e/o 3D di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software CAD (Computer Aided Design) e cura la definizione delle schede tecniche di prodotto. Realizza lo sviluppo grafico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei pezzi e per manuali operativi con le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro, ilparte da schizzi o progetti di massima realizzati dal Progettista. Le schede tecniche, invece, vengono redatte a seguito della realizzazione del progetto. Lavora nelle imprese meccaniche di varie dimensioni, o negli studi professionali che collaborano con le aziende alla progettazione di prodotti.