Ultrà di Inter e Milan arrestati i primi Daspo | niente stadi per 10 anni

(Di giovedì 3 ottobre 2024)o, 3 ottobre 2024 – È stata quasi tutta notificata la prima tranche di- i provvedimentidittivi alle manifestazioni sportive - emessi dal questore Bruno Megale in relazione all'inchiestaese che vede coinvolte le organizzazioni ultras di. Si tratta di 24tranche terranno lontano daglii soggetti destinatari per un periodo compreso tra i 3 e i 10e a cui dovrebbero seguire decine di altri provvedimenti in tempi relativamente brevi. BRUNO MEGALE QUESTORE DIO Fuori dagliLe misure erano state annunciate dal questore Bruno Megale, a margine della conferenza sull’ondata di arresti fra le curveesi.