Succede tutto nella ripresa Il Tolentino acciuffa il Monturano nel finale

(Di giovedì 3 ottobre 2024)2 : Palazzo, A. Salvucci (36’ st Pesaresi), Mariani, Strano, Ruani, Testiccioli, Pottetti (11’ st Moscati), Manna (17’ st M. Salvucci), Lovotti, Tizi (11’ st Tortelli), Naddeo. All. Passarini.: Monti, Morelli, De Carolis N., Ercoli (42’ st Di Donato), Adami, Muzi, Verini, Cisbani (17’ st Russo), Marcelli, Curzi, Natale (9’ st De Carolis T.). All. Martinelli. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 16’ st Lovotti, 21’ st e 33’ st (rig.) Russo, 41’ st Naddeo. Note: spettatori 200 circa, angoli 2-1, ammoniti Muzi, Strano. Espolsi al 47’ st Lovotti e N. De Carolis. Finisce in parità il primo round di Coppa fra. Discorso qualificazione rimandato al match di ritorno che si giocherà il 16 ottobre.