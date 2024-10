Sinner il messaggio in codice preoccupa i fan | giallo sul post

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Jannik, ilche ha affidato ai social ha allarmato, e non poco, i suoi numerosissimi tifosi: ecco perché. Bisogna ammettere che si contano sulle dita di una mano le persone che, una volta diffusasi la notizia relativa alla positività di Jannikal Clostebol, si sono prodigate per professare l’innocenza del numero 1 del mondo. Così come è vero, del resto, che alcuni dei giocatori dai quali ci saremmo aspettati un po’ più di solidarietà hanno preferito farsi, molto semplicemente, i fatti loro. Jannikè ancora in vetta al ranking Atp (LaPresse) – Ilveggente.itHanno taciuto, oppure si sono limitati a rilasciare delle dichiarazioni “neutrali”, senza difendere e senza attaccare il loro collega altoatesino. C’è qualcuno, tuttavia, che non si èo il benché minimo problema, quando si è trattato di sparare a zero contro l’attuale re del ranking Atp.