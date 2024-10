Sempre più energia elettrica e più pulita ma serve non disperderla rinnovando le reti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si parla fin troppo di elettrificazione edda produrre, ma poco di quanto si possano, anzi si devono, ancora migliorare il trasporto e la conservazione dell’stessa per migliorare i rendimenti e l’efficienza delleelettriche. Per questo, con lo scopo di mettere a punto il più performante cavo superconduttivo mai realizzato in Italia, è stata creata una nuova sinergia tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e ASG Superconductors che prende il nome di Iris (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity), un progetto finanziato con i fondi del Pnrr e di NextGenerationEU stanziati per le infrastrutture di ricerca dalla Missione 4 del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Il progetto ha un valore di oltre 12 milioni di euro e sarà realizzato entro il 2025.