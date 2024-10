Reggiolo va a trovare l' amico e gli ruba il bancomat

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 3 ottobre 2024 - Ha fatto visita a undi 74 anni, ospite in una casa di riposo, approfittando però del momento in cui il pensionato si è recato in bagno perrgli la cartadal portafogli, con cui il giorno dopo avrebbe effettuato un prelievo di duemila euro in uno sportello automatico bancario. Ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di, un uomo sessantenne, residente nel Modenese, accusato di furto e indebito utilizzo di carta di credito. A segnalare il furto era stata la moglie del pensionato, scoprendo già tempo fa che c’era un ammanco di denaro dal conto corrente. Immediato il sospetto che ad agire fosse stato l’che era andato a trovarlo alla casa di riposo, il quale però non rispondeva alle telefonate, rendendosi irreperibile a ogni contatto.