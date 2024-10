Napoli | ecco cosa è spuntato in città dopo mesi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le sagome dei giocatori invadono la, Conte e ilpuntano in alto Notizie Calcio. In casa, il clima di entusiasmo è tornato a farsi sentire forte e chiaro.di depressione calcistica, i tifosi azzurri hanno riscoperto la passione che aveva caratterizzato l’annata dello scudetto. L’arrivo di Antonio Conte in panchina, un calciomercato importante finanziato da Aurelio De Laurentiis e gli incoraggianti risultati sul campo hanno acceso nuovamente la speranza scudetto. Scudetto: le sagome dei giocatori tornano inSecondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono riapparse le famose sagome dei giocatori per le strade di, a Largo De Deo, di fronte al murale di Maradona. Un’iniziativa voluta dai tifosi, che hanno voluto accostare le figure di Conte e dei nuovi azzurri al mito di sempre, Diego Armando Maradona.