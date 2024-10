MotoGp Martin crede nel titolo | Prima non gestivo la pressione ora mi sento forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Motegi, 3 ottobre 2024 – Un anno dopo, sempre loro. Jorgee Pecco Bagnaia, stavolta da posizioni differenti. A Motegi, nel 2023, lo spagnolo ci arrivò con 18 punti di ritardo, cadde a Mandalika quando era in testa, quest’anno ne conserva 21 di vantaggio su Bagnaia, che ovviamente paga lo zero di Misano. I duellanti sono rimasti loro, perché Bastianini e Marquez hanno commesso qualche errore di troppo e sembrano tagliati fuori. In Giapponefece doppietta, con la vittoria in Sprint race e in gara lunga, mentre Bagnaia andò a difesa del vantaggio: quest’anno dovrà essere diverso. E’ lui a dover rimontare e in parte lo ha fatto in Indonesia guadagnando tre punti anche se la domenica ha vinto il rivale. La differenza rispetto al mondiale scorso è anche nella consapevolezza di, oggi più maturo anche nella gestione della