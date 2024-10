Meloni e il ‘caso Morra’ | Politica a livelli inaccettabili

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata". Lo scrive su X Giorgia, richiamando, senza mai citarlo, Nicola Morra, ex senatore M5S e candidato in Liguria. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni dell'ex esponente grillino L'articoloe il: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.